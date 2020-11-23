Solskjaer: "Gulbrandsen'in Ne Kadar Tehlikeli Olduğunu Biliyoruz"
23.11.2020 21:04
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'le karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi, eski öğrencisi olan ve şu anda İstanbul temsilcisinde forma giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen'in ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunun farkında olduğunu belirtti.
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'le karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi, eski öğrencisi olan ve şu anda İstanbul temsilcisinde forma giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen'in ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunun farkında olduğunu belirtti.
Son Dakika Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı