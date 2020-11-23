Solskjaer: "Gulbrandsen'in Ne Kadar Tehlikeli Olduğunu Biliyoruz"

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'le karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi, eski öğrencisi olan ve şu anda İstanbul temsilcisinde forma giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen'in ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunun farkında olduğunu belirtti.