Solskjær: "Konstrasyon Hatalarına Tahammülümüz Yok"
23.11.2020 21:04
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær, İstanbul Başakşehir'le karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi verdiği basın toplantısında, ilk maçta yaptıkları hatalara tahammül edemeyeceklerini, oyuncularını konsantrasyonlarını yüksek tutmaları konusunda uyardıklarını belirtti.
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær, İstanbul Başakşehir'le karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi verdiği basın toplantısında, ilk maçta yaptıkları hatalara tahammül edemeyeceklerini, oyuncularını konsantrasyonlarını yüksek tutmaları konusunda uyardıklarını belirtti.
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