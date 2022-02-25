Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi - Son Dakika
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Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi

25.02.2022 17:18
Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi

Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) tarafından düzenlenen "Çiftçilere Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) tarafından düzenlenen "Çiftçilere Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, valilik, belediye, SCÜ ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ortaklığıyla 2019 yılında kurulan SORTAŞ, Ar-Ge çalışmalarının çoğunu tamamlayarak deneysel üretimden düzenli üretime geçmeyi başardı.

Firmanın faaliyetleriyle ilgili çiftçileri bilgilendirmek amacıyla kentteki bir düğün salonda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, Ar-Ge faaliyetlerinin, deneysel üretimlerin kurumsal olarak desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını çok önemsediklerini belirterek, "SORTAŞ, bu bakış açımızın bir yansıması olarak hayata geçen bir yapı. Paydaşlarımızla birlikte kurulan bu şirket bugün Ar-Ge çalışmalarının çoğunu tamamlayarak deneysel üretimden düzenli üretime geçmeyi başarmıştır. SORTAŞ'ın ürettiği gübreler özellikle patates, buğday ve sebze üretimi yapan çitçilerimiz tarafından kullanılmış ve onların da takdirini toplamıştır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SORTAŞ'ın, Türkiye'ye örnek bir proje olduğuna dikkati çeken SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise "Bunun sonuçlarını alıyoruz. İnşallah daha güzel sonuçlar alacağız. Toplantıya göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı ilçe ve köylerden gelen çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

STSO Başkanı Mustafa Eken de SORTAŞ'ın hem üniversite-sanayi işbirliğinin hem de kurumlar arası beraberliğin önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi
Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi
Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi

YORUMLAR
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Salih Ayhan, Cumhuriyet, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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