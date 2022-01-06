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Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdı - Son Dakika

Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdı

06.01.2022 11:43

Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdıSİVAS Sivas'ta bilim insanları tarafından üretilen solucan gübresinin denemelerinden elde edilen verilere göre, buğday ile patateste rekolte ve kalitenin yüksek oranda arttığı görüldü.

Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdı

SİVAS Sivas'ta bilim insanları tarafından üretilen solucan gübresinin denemelerinden elde edilen verilere göre, buğday ile patateste rekolte ve kalitenin yüksek oranda arttığı görüldü.

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buruciye A.Ş, Sivas Belediyesi SİDAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığıyla kurulan "SORTAŞ" Solucan Gübresi Üretim Tesisinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Bilim insanları tarafından solucanların dışkısından elde edilen katı ve sıvı gübreler çiftçiyi ümitlendiriyor. Üretilen gübrelerin deneme aşamasında da yüz güldüren sonuçlar ortaya çıktı. Bölgede yaşanan don olaylarına rağmen solucan gübresinin kullanıldığı buğday tarlasında rekolte ve kalitede yüzde 60 verim sağlandı. Patates üretiminde yapılan denemelerde ise kimyasal gübre uygulanan tarladan 5 ton ürün elde edilirken solucan gübresinin uygulandığı tarladan 8 ton ürün alındı. Geçtiğimiz yıl 100 ton katı 20 bin litre sıvı solucan gübresi üretilen tesiste gübrelerin bu yıl çiftçiyle buluşturulması hedefleniyor.

Katı ve sıvı gübreler çiftçiyle bu yıl buluşacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " 2019 yılında kurulan şirketimiz yıl sonunda üretime başladı. 2021 yılı içerisinde 100 ton katı gübre 20 bin litrede sıvı gübre üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl itibariyle hem katı gübremizi hem sıvı gübremizi çiftçimizle buluşturacağız. Başlangıçta biz solucana vereceğimiz mamanın hazırlığıyla başlıyoruz. Büyükbaş hayvan gübresinin sıkılarak posasını çıkararak bitkisel materyaller katarak elde ettiğimiz özel bir rasyonumuz var. Bu rasyonu yaklaşık 3 aylık bir süreçte elde ediyoruz ve solucanlara görmüş olduğunuz sürekli akış sistemleri içerisinde metrekarede 30 bin civarında solucana 9 ay boyunca yedirmek suretiyle katı gübreyi elde ediyoruz. Daha sonra sürekli akış sisteminin vermiş olduğu pratikle kesimlerini yapıyoruz. Hazırlanmış olan katı gübrenin kurutma ve ele işlemi gerçekleştirerek paketleme işlemi yapıyoruz ve çiftçiye ulaştırıyoruz" dedi.

12 milyon solucan bulunuyor

Doç. Dr. Tutar, tesiste 11-12 milyon civarında solucan olduğunu belirterek, "Birde katı gübreden elde ettiğimiz sıvı formasyonumuz var. Bununda içerisinde özellikle katı gübreden gelen aminoasitler, vitaminler, hormonlar ve mikro elementlerle birlikte yaprak gübresi formülünde üsten vererek bütün bitkileri tam anlamıyla beslemiş ve yüksek kalite ve rekoltede ürün elde etmelerini sağlamış oluyoruz. Tesisimiz 2 bin 800 metre kare kapalı alan içerisinde 6 tane sürekli akış sistemi, 50 tane de kasa sistemiyle üretim gerçekleştirmekteyiz. Solucan sayımız ilk başladığımız zaman yaklaşık 1 milyon adetti. Şu anda 11-12 milyon civarına ulaşmış durumdayız" şeklinde konuştu.

Don olaylarına rağmen buğday üretiminde yüzde 60 verim sağlandı

Doç. Dr. Uğur Tutar, kendi yaptıkları denemelerde don olaylarına rağmen buğdayda yüzde 60 verim sağladıklarını söyleyerek, " Biz şuanda özellikle Sivas bölgesinde üretmiş olduğumuz gübreyi kullandırıyoruz. Sivas'ta da tarımda malum buğday, arpa, yulaf, pancar ve özellikle patateste kullandırıyoruz. Sivas ve çevresinde gübremizi çiftçimizle buluşturmaya başladık. Ama önümüzde ki dönemlerde ülkemizin güney bölümlerinde, sera bölgelerinde, meyveciliğe de hitap etmeyi düşünüyoruz. Kendi yaptığımız denemelerde de buğdayda özellikle yüzde 60 verim artışı sağladık. Geçen sene Sivas bölgesi çok kurak geçti aynı zamanda buğdayların çıkış süresinde don etkiledi ve rekolte çok düşük oldu. Sivas genelinde 180 kilo ürün alınırken bizim solucan gübresinde yapmış olduğumuz üretimde 340 kilogram gibi bir ürün elde ettik" ifadelerini kullandı.

Kimyasal gübrede 5, solucan gübresinde 8 ton hasat

Doç. Dr. Tutar, solucan gübresinin uygulandığı tarladan 8 ton ürün aldıklarını dile getirerek, " Şarkışla'da bir üreticimiz tarlasında tarlayı ikiye bölerek kendi üretim metotlarıyla 200 kilogram kimyasal gübre kullandı. Diğer yarısında ise kimyasal gübreyi yarı yarıya azaltarak onun yerine 100 kilogram katı solucan gübresi ve 2 litre sıvı solucan gübresi kullanarak üretim gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi hem kalibrasyon çiftçiyi memnun etti hem de verim bakımından sadece 200 kilogram kimyasal kullanılan alanda 5 ton ürün alınırken solucan gübresi ve kimyasal gübrenin yarı yarıya azaltıldığı alanda 8 ton civarında bir rekolte elde edildi. Hem gübre maliyetleri anlamında çiftçimiz çok memnun, hem rekolte hem de görmüş olduğunuz kalibrasyon anlamında çiftçimiz son derece memnun oldu" dedi.

Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdı
Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdı
Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdı

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Solucan Gübresi, Kimyasal, Buğday, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Solucan gübresi rekolte ve kaliteyi yüzde 60 artırdı - Son Dakika


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