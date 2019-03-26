Solucan Gübresi Sayesinde Evinden Sebze-meyve Çöpü Çıkmıyor

Bolu'da aşçı emeklisi 61 yaşındaki Nevzat Öztaş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hobi olarak solucan gübresi üretimine başlayarak, çöpe gidecek sebze ve meyve artıklarından elde ettiği gübreyle yeniden ürün yetiştiriyor.

ZAFER GÖDER - Bolu'da aşçı emeklisi 61 yaşındaki Nevzat Öztaş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hobi olarak solucan gübresi üretimine başlayarak, çöpe gidecek sebze ve meyve artıklarından elde ettiği gübreyle yeniden ürün yetiştiriyor.



Öztaş, uzun yıllar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde otel ve restoranlarda aşçılık yaptıktan sonra 5 yıl önce emekli olarak baba ocağı Mengen ilçesine bağlı Kavacık köyüne yerleşti.



Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Öztaş, hem artan giderlerine ek gelir sağlamak hem de boş zamanlarını değerlendirmek için bir arkadaşının tavsiyesi üzerine yaklaşık 2 yıl önce solucan gübresi üretmeye başladı.



Evinin önünde oluşturduğu 8 metrekarelik kapalı alanda 100 bin solucanla gübre üretimine başlayan ve kendi imkanlarıyla işini geliştiren Öztaş, solucan sayısını 2 yılda 3 milyona çıkardı.



Öztaş, solucanları sebze ve meyve artıklarıyla besleyerek elde ettiği gübreyi yine bostanında organik sebze ve meyve üretmek için kullanıyor.



Günde ortalama 10 kilogram solucan gübresi üreten Öztaş, ihtiyaç fazlası gübreyi de çevre köylerde yaşayan çiftçilere satarak gelir elde ediyor.



"Solucan gübresi üretimi verimli bir iş"



Nevzat Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar aşçılık yaptıktan sonra emekli olarak babasının köyüne yerleştiğini söyledi.



Çifitçilik ve hayvancılıkla bir süre uğraştıktan sonra arkadaşının tavsiyesiyle solucan gübresi üretimine başladığını anlatan Öztaş, "Bir solucanı 25 kuruşa aldım. O gün 100 bin almıştım. Şimdi 3 milyonun üzerinde solucanım var." dedi.



Ürettiği solucan gübrelerini bostanında kullandığını dile getiren Öztaş, "Gübreyi neredeyse sıfır maliyetle üretiyorum. Solucanlara karpuz veriyorum. Kavun veriyorum. Onları daha çok seviyor. Evimden artan sebze ve meyveleri solucanlara veriyorum. Ayrıca kahvehanelerden çay artığı topluyorum, yumurta kabuğu gibi şeyleri veriyorum." diye konuştu.



Öztaş, ihtiyaç fazlası gübreyi çevre köylerde yaşayan çiftçilere sattığını belirterek, "Şu anda gübrenin kilogramını 3 liradan satıyorum. Evime ayda ortalama 500 lira ek gelir giriyor. Bunu geliştirirsem daha fazlası da olur ama şu anda bu bana yeterli geliyor." ifadelerini kullandı.



Solucan gübresinin kullanım alanlarının çok fazla olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Buradan çıkan gübreler seralarda, çiçeklerde, fidan dikiminde, yani her diktiğin ve gıda alabileceğin bitkide kullanılabilir. Bu gübrenin verimi de çok iyi. Bir ürün alıyorsan bu gübreyi kullandıktan sonra bu 6-7 oluyor. Mesela ben kendime yetecek kadar fasulyeyi zor yetiştiriyordum, şimdi eşe dosta da verebiliyorum."



Solucan gübresi üretiminin verimli bir iş olduğunu vurgulayan Öztaş, ek gelir elde etmek isteyenlerin bu alana yönelebileceğini sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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