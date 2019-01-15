Solucan Üreticileri Panelde Buluştular

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP'ın teşviklerinden faydalanarak üretim tesisi kuran girişimcilerin kurduğu Ordu Solucan Gübresi Üreticileri Derneği, yeni başlayanlar ve sektörde merakı olanlar için "Üretim, Pazarlama, Eğitim ve İstişare" konulu eğitim programı düzenledi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP'ın teşviklerinden faydalanarak üretim tesisi kuran girişimcilerin kurduğu Ordu Solucan Gübresi Üreticileri Derneği, yeni başlayanlar ve sektörde merakı olanlar için "Üretim, Pazarlama, Eğitim ve İstişare" konulu eğitim programı düzenledi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak Ordu Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Nusret Şahin, Ordu Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Başkanı Erkan Güzeldemirci, Tokat Teknopark Öğretim Görevlisi Mustafa Döngeloğlu, Ordu Üniversitesi Bitki Beslenme ve Gübreleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan Tarakçıoğlu, Vermikültür Derneği Başkanı Ayşe Coşkun, Giresun Çotanak Solucan Gübresi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ahmet Ceylan katıldı.



Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Nusret Şahin programın açılışında yaptığı açıklamada, "Dünyamızda kirlenen toprak ve çevreyle beraber adını sıkça duyduğumuz organik tarım, sürdürülebilir tarım terimlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ordu'da tarım alanlarının yüzde 86'sını oluşturan fındık bahçelerinin yüzde 80'i organik madde bakımından eksik. Bunu gidermenin en önemli yollarından birinin solucan gübresi olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle Tarım İl Müdürlüğümüze gelen teşvikleri üreticilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz" diyerek toplantıyı düzenleyen ORSOD yönetici ve üyelerine teşekkür etti.



Ordu Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Başkanı Erkan Güzeldemirci ise yaptığı konuşmasında, "Derneğimiz 7 Haziran tarihinde Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP Müdürlüğünün işbirliğiyle DOKAP Bölgesinde Solucan Gübresi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ortaya çıkan hibeden faydalanan 11 üretici tarafından kurulmuştur. Derneğimizin kısa adı ORSOD'dur. ORSOD üyelerinin temel amacı; üretme bilgisine ve yeteneğine sahip oldukları, solucan gübresini nitelikli olarak üreterek, Türkiye aleyhine neredeyse yüzde 100 dış ticaret açığı veren gübre iş kolunu önce kimyasal gübreden arındırarak, bir disiplin içinde yapılandırmak, fındık bölgesinde çoraklaşan toprakları solucan gübresi ile terbiye etmek ve ulusumuzun ihtiyacı olan sürdürülebilir organik gıda üretimini güvenceye almaktır. ORSOD'u oluşturan üyeler şuna inanır ki, ulusal kaynakların ekonomiye kazandırılması, birincil öneme sahiptir, sağlıklı gıda, bedenen ve ruhen, sağlıklı bir nesil yetiştirmenin temel dayanağıdır, vatanın sürekliliği ulusal kaynaklara dayalı, ekonomi ve gıda güvenliğine sahip güçlü nesillerle sağlanabilir. Derneğimizin en büyük amaçlarından birisi ise, ordumuza kazandırmayı hedeflediğimiz, projesi hazırlanan lisanslı bir üretim tesisi kurmaktır, bu konu üzerine Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte, DOKAP Müdürlüğü ile istişarelerimiz devam etmektedir, dileğimiz bu büyük projeyi 2019 yılı içerisinde hayata geçirip Ordumuza kazandırmaktır" dedi.



Konuşmaların ardından eğitim programında, solucan ve solucan gübresi konusunda Vermikültür Derneği Başkanı Ayşe Coşkun, solucan gübresinin inovatif yöntemlerle işlenerek katma değerinin arttırılması ve uluslararası standartlarda sıvı solucan gübresi üretimi konusunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Teknopark Öğretim Görevlisi Mustafa Döngeloğlu, tarımda vermipostun önemi konusunda ODÜ Bitki Beslenme ve Gübreleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan Tarakçıoğlu ve solucan gübresi üretiminde dernekleşme ve kooperatifleşmenin önemi konusunda Giresun Çotanak Solucan Gübresi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ahmet Ceylan bilgilendirmelerde bulundular.



Konuşmaların ardından eğitim programı soru cevap bölümü son buldu. - ORDU

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