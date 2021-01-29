Solucanlarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Solucanlarına gözü gibi bakıyor

29.01.2021 10:25

Solucanlarına gözü gibi bakıyor California solucanından gübre üretenler her geçen gün artıyor Samsun'da özellikle seracılık faaliyetlerinin yaygın olduğu Çarşamba ilçesinde solucandan gübre üretenler yaygınlaşıyor.

Solucanlarına gözü gibi bakıyor

California solucanından gübre üretenler her geçen gün artıyor

SAMSUN - Samsun'da özellikle seracılık faaliyetlerinin yaygın olduğu Çarşamba ilçesinde solucandan gübre üretenler yaygınlaşıyor.

Genellikle California solucanı kullanan üreticiler, bu gübrenin daha çok bilinmesini istiyor. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, "Solucan gübresi nerede kullanırsak daha iyi sonuç alırız bu iyi bilmek gerekiyor. Solucan gübresini, büyükbaş hayvan gübresi gibi açık alanda, tarlada ya da meyve bahçelerinde kullanmak bunu değersizleştirmek anlamına gelir" dedi.

Halk arasında "California" solucanı veya "Anadolu" solucanı olarak adlandırılan dünyadaki yaygın ismi 'Vermikompost' olan solucan gübresinin üretimi yaygınlaşıyor. Çarşamba'da 2 buçuk yıldır solucan gübresi üreten Recep Pazan ise solucan gübresinin toprak verimliğinde ve suda birçok faydasını olduğunu belirtti. Solucanları toprak içerisinde bekleten, sulayan onları atık meyve ve sebze ile besleyen akabinde onları süzgeçten geçiren Pazan, gübre üretiyor. Gübreyi insanlara tanıtmaya çalıştığını ifade eden Yazan, "Bu gübreyi insanlara tanıtmaya çalışıyorum. Benim için ekmek kapısıdır. Bu gübre sayesinde topraklarımızın eski verimine kavuşacak, sularımızın sağlıklı olacağına inanıyorum. Solucanlarımızın yedikleri şey hayvan gübresidir. Seperatörden çıkmış hayvan gübresidir. İçinde yanmış, çürümüş, sebze, meyveleri yiyorlar. Bir nevi geri dönüşüm yapıyorlar. İnsan sağlığına da zararlı olan tuzlu ve asitli hiçbir şey yemiyor bu hayvanlar. Diğer çürümüş olan her şeyi hayvanlar yiyor. Satışlarımızda iyidir. Yeni olmamıza nazaran güzel gidiyor. Hedefim bu sene 50 ton satmaktır. Talep olursa kapasitemizi artıracağız. Solucanlarımız California solucanıdır. 8 ile 12 santimetre arasında büyürler. Daha çok çalışan, daha çok sindiren cinstir. Bir hastalığı yoktur" diye konuştu.

"Solucan gübresini seralarda, fideliklerde kullanılırsa daha iyi sonuçlar elde edilecektir"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ise "Bu solucan türleri gübre üretiminde kullanılıyor. Bütün hayvan gübreleri tarımsal anlamda topraklara ilave edildiği zaman toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik dokusu üzerinde yaptığı iyileştirmeleri oluşturan bir yapıdır. Solucan gübresi büyükbaş hayvan gübresinden farklı değildir. Bitki besleme veya bitki besleme maddeleriyle yada materyalin içerisindeki bitki besleme maddesi konsantrasyonlarını karşılaştırdığınız zaman solucan gübresinin içeriği azot, fosfor ve potasyum maddelerinin içeriği diğer büyükbaş hayvan gübrelerinin içeriği kadar yoktur. Bu onu değersiz kılmaz. Sadece solucan gübresi nerede kullanırsak daha iyi sonuç alırız bu iyi bilmek gerekiyor. Solucan gübresini, büyükbaş hayvan gübresi gibi açık alanda, tarlada ya da meyve bahçelerinde kullanmak bunu değersizleştirmek anlamına gelir. Bu tarla tarımında kullanılacak bir materyal değildir. Solucan gübresinin içerisinde pek organik, inorganik asitler vardır. Bunların daha çok örtü altında, seralarda, fideliklerde kullanmaları durumunda daha iyi sonuçlar elde edilecektir. Ülkemizde solucan gübresi üretimi her geçen gün artıyor. Solucan gübresini üretmek inanın büyükbaş hayvan gübresi üretmekten daha kolaydır" şeklinde konuştu.

"Amaca uygun solucan gübresi üretmek gerekiyor"

Solucan gübresi üretmede doğru yöntem izlemenin önemli olduğunu söyleyen Kızılkaya, "Bizim insanımız büyükbaş hayvan gübresinin içerisinde solucan gübresini koyuyor. Bir süre sonra solucanlar ayıklanıyor veya başka bir ortama aktarılıyor. Geriye kalan kısım ambalajlanıyor ve solucan gübresi olarak satılıyor. Hayvan ne yerse ortama dışkı olarak onu bırakır. Biz hedefi sondan koymak gerekiyor. Ben şu nitelikte solucan gübresi üretmem gerekiyor, bunun için solucan ne yemesi lazım. Dolayısıyla amacı ortaya koyarak solucan gübresi üretirsek hem etkinliği daha fazla hem pazar değer daha fazla olur. Hayvan gübresinin içerisine solucanları salarak bir süre sonra solucanlardan vermicompost elde ederek çuvallara koyarsak işte o zaman pazar noktasında bir miktar zorlanırız. Doğru olan yöntem amaca yönelik olarak solucan gübresi üretmektir" ifadelerini kullandı.

Solucanlarına gözü gibi bakıyor
Solucanlarına gözü gibi bakıyor
Solucanlarına gözü gibi bakıyor
Solucanlarına gözü gibi bakıyor

Solucan Gübresi, California, Çarşamba, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Solucanlarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu         
11:10
Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Solucanlarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei