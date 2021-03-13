Solucay Dolunayı 28 Mart'ta - Son Dakika

Solucay Dolunayı 28 Mart'ta

13.03.2021 17:56
Solucay Dolunayı 28 Mart'ta, System.String[]

Mart Dolunayı ismini, oldukça uzun yıllar önce Kuzey Amerika değil, farklı güney kabilelerinden almış olacak.

Mart Dolunayı ismini, oldukça uzun yıllar önce Kuzey Amerika değil, farklı güney kabilelerinden almış olacak… Çünkü o zamanlar kuzey bölgelerinde buzul çağı sonrası yok olan yer solucanının var olmadığını öğreniyoruz.

Mart ayında kafalarını topraktan çıkaran bu solucanlar, Kuzey Amerika'ya ilk defa kolonilerin kaza ile veya toprağa faydası olabilir inancı ile bilerek getirdikleri bir solucan türü.

Dolunay'a birçok bölgede bu sürüngen yerine baharla alakalı çok daha ilginç isimler de verilmiş. Saf Dolunay; baharın temiz ve el değmemiş tazeliğine istinaden verilmiş olsa gerek.

Havanın ısınması ve kuşların göçü sebebiyle de Isınma Dolunayı, kış bitiminin müjdecisi kargaların ötmesinden dolayı Karga Dolunayı diyenler de var. Kargayı öyle her fırsatta felaket habercisi görmemeleri de güzel.

HAŞİN, FIRTINA, KABUK…

Havalar her yerde Mart ayı gelince bahara geçmemiş tabii ki ve birden değişen hava şartları ile bağlantılı olarak Haşin Dolunay veya Fırtına Dolunayı isimlerine de rastlıyoruz.

Kabuk Dolunayı da karların erimesinin ardından toprakta kalan tabakanın gece havanın soğumasıyla buz tutmasından dolayı verilen başka bir isim.

Akçaağaç reçinesi toplanan ormanlarda yaşayanlar da pekmez (Akçaağaç şurubu) yapımına başladıklarından ve kışa veda dolunayı olmasından dolayı da Reçine Dolunayı denir.

Kuzey Amerika'da bu dolunay bahara geçiş ile bağdaşan Özsu Dolunayı olarak da bilinir. Bitki özünden gelen suyun saflığını sembolize eden bir isim ayrıca ağaçlardan akıtılan özsu veya reçine ile de alakalı olsa gerek.

Bu yıl bahar ekinoksu 20 Mart'ta ve Paskalya tarihini belirleyen bu Dolunay, Bahar ekinoksundan sonraki ilk dolunay ve bunu takip eden ilk Pazar günü yani 4 Nisan da Paskalya.

Solucay Dolunayı 28 Mart'ta

Kuzey Amerika, Paskalya, Fırtına, Mart, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Solucay Dolunayı 28 Mart'ta - Son Dakika


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