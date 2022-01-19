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SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI - Son Dakika

SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI

19.01.2022 09:43

SAMSUN'da, çorba içerken yediği ekmek parçasının soluk borusuna kaçmasıyla bir anda nefessiz kalan Mehmet Can, masaya yığıldı.

SAMSUN'da, çorba içerken yediği ekmek parçasının soluk borusuna kaçmasıyla bir anda nefessiz kalan Mehmet Can, masaya yığıldı. İşletmeci Şevki Şahin ise yüzüstü pozisyona getirerek, ekmeği çıkardığı müşterisini boğulmaktan kurtardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, 8 Aralık günü akşam saatlerinde, Çarşamba'daki restoranda meydana geldi. İlçe esnafından Mehmet Can, akşam yemeği için restorana geldi. Sipariş ettiği çorbayı içerken, yediği ekmek parçası soluk borusuna kaçan Can, bir anda nefessiz kalıp, masaya yığıldı. İşletmeci Şevki Şahin de yüzüstü pozisyona getirerek, ekmeği çıkardığı müşterisini boğulmaktan kurtardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

'İLK YARDIMIN ÖNEMİNİ ANLADIK'

Müşterisinin ilk başta güldüğünü sandıklarını belirten Şevki Şahin, Biz gülmeye devam ediyor sandık fakat ekmek, nefes borusuna kaçmış. Sırtına falan vurduk ama baktık yığılmaya başlıyor. Ben o an kaldırdım. Yüzüstü pozisyona getirdim. Ağzından ekmeği aldık ve normale döndü her şey. Çok daha kötü sonuçları olabilirdi. İster istemez insanda bir panik oluyor. Askerde ve ehliyet sınavında aldığım ilk yardım bilgisiyle hareket ettim. Bu olaydan sonra ilk yardımın önemini bir kez daha anlamış olduk. Ne zaman, nerede ve ne şekilde başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Hepimize geçmiş olsun dedi.

SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI
SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI
SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI
SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI

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Şevki Şahin, Çarşamba, Aralık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOLUK BORUSUNA EKMEK PARÇASI KAÇAN MÜŞTERİSİNİ KURTARDI - Son Dakika
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