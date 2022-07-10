Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti

10.07.2022 11:29
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaftan Muhammet Gündoğdu (80), kamyonet durağının önünde yemek yerken ekmek parçası soluk borusuna kaçtı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine götürülen Gündoğdu'nun, yemek yerken nefes borusunu yemek gittiği anlaşıldı. Gündoğdu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TRABZON

YORUMLAR
500
Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta Son dakika haberleri: Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü Son dakika haberleri: Trabzon'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Kaynak: İHA

Gündoğdu, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 11:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement