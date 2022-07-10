Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaftan Muhammet Gündoğdu (80), kamyonet durağının önünde yemek yerken ekmek parçası soluk borusuna kaçtı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine götürülen Gündoğdu'nun, yemek yerken nefes borusunu yemek gittiği anlaşıldı. Gündoğdu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Gündoğdu, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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