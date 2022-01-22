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Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı - Son Dakika

Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

22.01.2022 17:45
Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

ORDU'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan Mehmet Yuşa Karaca (2,5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan Mehmet Yuşa Karaca (2,5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe gittiği büyük annesinin evinde oyun oynarken aniden fenalaşan Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı. Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, yarın Ünye'de toprağa verilecek.


Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı
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Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı - Son Dakika
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