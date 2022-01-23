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Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi - Son Dakika

Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi

23.01.2022 14:33

- Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi Tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 2 yaşındaki Yuşa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Ordu'nun Ünye ilçesinde oyun oynadığı sırada soluk borusuna fındık kaçan 2 yaşındaki Mehmet Yuşa, son yolculuğuna uğurlandı.

- Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi

Tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 2 yaşındaki Yuşa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde oyun oynadığı sırada soluk borusuna fındık kaçan 2 yaşındaki Mehmet Yuşa, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünye'nin Yeşilkent Mahallesi'nde ailesi ile birlikte anneannesi ve dedesini ziyarete gittiği sırada kuzenleriyle beraber oyun oynarken fındık yediği öğrenilen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca'nın boğazına fındık kaçtı. Bu sırada komşuda olduğu öğrenilen anne Ayşenur ve Özcan Karaca eve gelerek minik çocuğun boğazına takılan fındığı almaya çalıştı. Minik Mehmet Yuşa Karaca, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik çocuk, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca hayatını kaybetti.

Acılı dede konuştu: "Tüp bebekle dünyaya gelmişti"

Olay günü yaşananları anlatan minik Mehmet Yuşa'nın dedesi Recai Karaca, "O gün anneannesine gitmişler. Çocuklarla oynarken orada fındık varmış. Çocuk fındığı ağzına atıyor. O sırada ayağı kayıp düşünce fındık, nefes borusuna kaçıyor. Çocuğu o sırada panik halinde Ünye Devlet Hastanesine kaldırıyorlar. Orada yapılan kontrollerin ardından çocuğu Samsun'a sevk ettiler. Oraya gittiklerinde oradaki doktorlardan anne ve babasına 'her şeye hazırlıklı olmaları gerektiği' söylenmiş. O sırada boğazında bir şey olup olmadığını görmek için ameliyat etmeyi düşünüyorlar. Tabii, bunları ben çocuklarımla telefonla görüştüm. Yarım saat sonrada vefat haberi geldi" dedi.

"Bu çocuklarımdan tek torunumdu"

2016 yılında evlendirdiği çocuklarından dünyaya gelen tek torun olduğunu söyleyen acılı dede Recai Karaca, "Çocuklarım 2016 yılının onuncu ayında evlendiler. Torunum 2019 yılında doğmuştu. Çocuklarım evlendikten 3 sene sonra bu torunum dünyaya geldi. Bu çocuklarımdan tek torunum olduğu için vefatı bizi çok üzdü. Ne yapalım Allah'tan gelen bir şey" diye konuştu.

Baba güçlükle ayakta durabildi

Atatürk Mahallesi'nde bulunan evinin önünden minik Mehmet Yuşa'nın cenaze namazı için Büyük Cami'ye götürüldüğü sırada baba Özcan Karaca güçlükle ayakta dururken, yakınları ise onu teselli etmeye çalıştı.

Evladına son görev

Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş'un Büyük Cami'de kıldırdığı cenaze namazında babayı yakınları ayakta tutmaya çalışırken, minik Mehmet Yuşa ise Döşeme Dibi Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi
Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi
Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi
Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi
Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi
Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi

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oyunlar, Fındık, Çocuk, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi - Son Dakika
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