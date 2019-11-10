Son Dakika Haberleri: Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı
Son Dakika Güncel Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı

Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı

6 saat önce

Niğde'de soluk borusuna kaçan hap hastanede çıkarılan gencin, kalbindeki tümör yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.

Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı, System.String[]

Niğde'de soluk borusuna kaçan hap hastanede çıkarılan gencin, kalbindeki tümör yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde Selami Bayındır (20), rahatsızlanarak Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülürken içtiği hap soluk borusuna kaçan Bayındır'a burada müdahale edilerek hap çıkarıldı.

Bayındır, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, Bayındır'ın kalbindeki tümör nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Altunhisar, Bayındır, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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