Son Dakika Haberleri: Soluk Borusuna Kaçan Mısır Patlağı Ozan'ı Öldürdü

Soluk Borusuna Kaçan Mısır Patlağı Ozan'ı Öldürdü

1 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Ozan Çetin (29), yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp, yaşamını yitirdi.

Soluk Borusuna Kaçan Mısır Patlağı Ozan'ı Öldürdü, System.String[]
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Ozan Çetin (29), yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay dün Serdivan Hamitabat Mahallesi'nde yaşandı. Ozan Çetin'in evde ailesiyle birlikte yediği patlamış mısır, soluk borusuna kaçtı. Ailesi, mısır tanesini çıkarmak için uğraş verdi, ancak başarılı olamadı.  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Çetin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk incelemede Çetin'in solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi üyesi olan gencin cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Ozan Çetin, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Serdivan, Sakarya, Güncel
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