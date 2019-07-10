Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü
1 saat önce
GAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:04 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi
'nde meydana geldi. Suriye
uyruklu Esye Hanbura mama verdiği 2 aylık bebeği Ahmet Deri'nin, nefes almakta zorluk çektiğini fark etti. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Ahmet'in öldüğünü belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu
morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
- Gaziantep
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