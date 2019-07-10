Son Dakika Haberleri: Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü
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Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü

7 dakika önce

GAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.

Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü, System.String[]
Esentepe Mahallesi, Gaziantep, Güncel
GAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Esye Hanbura mama verdiği 2 aylık bebeği Ahmet Deri'nin, nefes almakta zorluk çektiğini fark etti. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Ahmet'in öldüğünü belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:38 Kaynak: DHA
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