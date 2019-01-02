Soluk Borusuna Patlamış Mısır Kaçan Genç Öldü
1 saat önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç yaşamını yitirdi.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Serdivan Hamitabat Mahallesi'nde yaşayan Ozan Çetin'in (29) soluk borusuna yediği patlamış mısır kaçtı.
Nefessiz kalan gence ailesi müdahale etti ancak başarılı olamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çetin'in solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Otopsi için Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Otopsi Merkezine götürülen gencin cenazesi, Kazımpaşa
Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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