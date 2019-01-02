Son Dakika Haberleri: Soluk Borusuna Patlamış Mısır Kaçan Genç Öldü

Soluk Borusuna Patlamış Mısır Kaçan Genç Öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç yaşamını yitirdi.

Soluk Borusuna Patlamış Mısır Kaçan Genç Öldü, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Serdivan Hamitabat Mahallesi'nde yaşayan Ozan Çetin'in (29) soluk borusuna yediği patlamış mısır kaçtı.

Nefessiz kalan gence ailesi müdahale etti ancak başarılı olamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürülen gencin cenazesi, Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Sakarya, Serdivan, Güncel
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