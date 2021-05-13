Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı - Son Dakika

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna şeker takılması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını markete gelen imam kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuk, bayram şekerini ağzına attı. Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti.

Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmana baskı yaptı. Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin'in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı. Anuştekin'in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı.

Olay ani güvenlik kameralarına yansıdı.