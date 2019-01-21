Son Dakika Haberleri: Soluk Borusuna Stent Takılan Şila Hayatını Kaybetti

Soluk Borusuna Stent Takılan Şila Hayatını Kaybetti

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, solunum sıkıntısı çeken ve buna bağlı olarak kalp yetmezliği geliştiği için soluk borusuna stent takılan Şila isimli köpek hayatını kaybetti.

Soluk Borusuna Stent Takılan Şila Hayatını Kaybetti, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, solunum sıkıntısı çeken ve buna bağlı olarak kalp yetmezliği geliştiği için soluk borusuna stent takılan Şila isimli köpek hayatını kaybetti.

Denizli'in Bağbaşı semtinde yaşayan Ayşegül Karadağ, solunum sıkıntısı çeken 12 yaşındaki Terrier cinsi köpeği Şila'yı tedavi ettirmek için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesine müracaat etti. İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılan muayenesinde solunum stresi ve buna bağlı olarak konjestif kalp yetmezliği tanısı konulan köpeğe, trakeal kollaps (soluk borusu daralması) teşhisi konuldu.

Nefes almakta güçlük çeken ve öksürüğü olan köpeğe, endoskopi eşliğinde trakeal stent (soluk borusuna stent) uygulaması yapıldı. Soluk borusundaki daralma giderilen Şila, uygulanan işlemin ardından bir süre sonra fenalaştı. Sahibi Ayşegül Karadağ tarafından en yakın veteriner hekime götürülen Şila'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıllardır yanından ayırmadığı köpeğini yaşatmak için büyük mücadele veren hayvansever Ayşegül Karadağ, can yoldaşını kaybetmekten ötürü büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Efeler, Karadağ, Aydın, Güncel
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