Son Dakika Haberleri: Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Yaşamını Yitirdi

Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Yaşamını Yitirdi

37 dakika önce

ŞANLIURFA'da, annesi tarafından emzirilirken sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek Esma Zahara kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Yaşamını Yitirdi, System.String[]
ŞANLIURFA'da, annesi tarafından emzirilirken sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek Esma Zahara kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatima Zahara, 15 günlük bebeği Esma Zahara'yı emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. Anne Fatima durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Esma bebeğin boğazına süt kaçtığı için nefessiz kaldığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Esma bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Ahmet Yesevi Mahallesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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