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Soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Antalya'da yemek yerken rahatsızlanan bir şahıs, evinin kapısının önünde hayatını kaybetti.

Soluk borusuna yemek kaçan adam hayatını kaybetti, System.String[]
Antalya'da yemek yerken rahatsızlanan bir şahıs, evinin kapısının önünde hayatını kaybetti. Şahsın soluk borusuna kaçan yemekten öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5138 sokaktaki iki katlı müstakil evin giriş dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğluyla birlikte yaşayan Kamil Yılmaz (58), evde tek olduğu sırada akşam yemeği sırasında rahatsızlandı. Dışarı çıkmak isteyen Yılmaz, dış kapıya geldiği anda bir anda yere yığıldı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalede bulundukları Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Yılmaz'ın soluk borusuna yemek kaçtığı için yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Komşuların ölmeden yarım saat önce balkonda otururken gördüğü Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
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