Soluk borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmenleri kurtardı - Son Dakika
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Soluk borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmenleri kurtardı

27.05.2022 14:48
Soluk borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmenleri kurtardı

Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan bir ortaokul öğrencisini koşarak yanına gittiği öğretmenleri ölmekten kurtardı.

Gaziantep'te soluk borusuna yemek kaçan bir ortaokul öğrencisini koşarak yanına gittiği öğretmenleri ölmekten kurtardı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Ticaret Borsası Ortaokulu'nda okuyan ve sınıfta öğlen arasında yemek yiyen 5. sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar'ın soluk borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta zorlanan Batuhan Kaçar, can havliyle koşarak nöbetçi öğretmen Sena Sevgi Kızıl'dan yardım istedi. İlk müdahaleyi yapan Kızıl başarılı olamayınca diğer öğretmen Yasin Demirel'den yardım istedi. Demirel'in başarılı bir şekilde uyguladığı heimlich menevrası ile Batuhan Kaçar yeniden hayata tutundu. Batuhan Kaçar'ın yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Öte yandan Kaçar'a müdahale yapan öğretmenlerin de Gaziantep'te görevli birçok öğretmen gibi Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Merkezinde eğitim aldığı belirtildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Ticaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soluk borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmenleri kurtardı - Son Dakika


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