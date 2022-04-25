Solunum cihazı bozuldu, eve bağlı kaldı - Son Dakika

ANTALYA'da akciğer yetmezliği bulunan Hülya Sapmaz (46), geçen yıl yoğum bakımda yattığı koronavirüsün ardından kullanmaya başladığı solunum cihazı bozulunca, evden çıkamaz hale geldi.

Konyaaltı ilçesinin Aydınlık Mahallesi'nde tek göz odalı evde yaşayan Hülya Sapmaz, annesi Şerife Sapmaz (80) ile yaşam mücadelesi veriyor. Akciğer yetmezliği bulunan ve ilaçlarla hayatına devam eden Sapmaz, geçen yıl nisan ayında koronavirüse yakalandı. Hastalıkları nedeniyle koronavirüsü ağır atlatan Sapmaz, önce pandemi servisine, ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisi 1 ay devam eden Sapmaz, bu süre içerisinde ölümle burun buruna geldi. Tedavisinin ardından hastaneden çıkan kadının solunum sıkıntısı daha da arttı. Evinde solunum cihazıyla nefes almaya çalışan Hülya Sapmaz, yürümekte dahi zorlanmaya başladı. Ancak yakın zamanda solunum cihazı bozulan Sapmaz, evinden çıkamaz duruma geldi. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanan Sapmaz yeni bir cihaz almak için maddi durumunun olmadığını söyledi.

Hastalıkları nedeniyle zor bir hayat geçirdiğini belirten Hülya Sapmaz, "Akciğer yetmezliği yaşıyorum. Ameliyat oldum geçen sene ama nefes almakta zorlanıyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra koronavirüse yakalandım. Onu da çok zor atlattım. 1 ay yoğun bakımda kaldım. Çok ağır geçti. 1 ay boyunca sadece doktor ve hemşireleri görebildim. Psikolojim bozuldu, sonrasında ilaçlara bağlı yaşamaya başladım" dedi.Annesinin kendisine bakmaya çalıştığını belirten Sapmaz, "Koronavirüsten sonra kullanmaya başladığım bir cihaz vardı, yakın zamanda bozuldu. Cihazım olmadığı için küçük bir makineyle nefes almaya çalışıyorum. Büyük makine şart. O olmadan nefes alamıyorum. Sokağa dahi çıkamaz oldum ve eve bağlı kaldım. Evin içerisinde dahi zor yürüyorum. İki adım attığımda nefes nefese kalıyorum" diye konuştu.

Hastalıktan sonra çalışamadığı için geçinmekte zorlandığını anlatan Sapmaz, "Şu an annemle evde kalıyoruz. Annemin aldığı babamdan kalan bir maaş var, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Cihaz varken de elektrik faturası yüksek geliyor. Onu da ödemekte zorlanıyoruz" dedi.