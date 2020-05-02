Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı - Son Dakika
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Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

18 dakika önce

Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı, System.String[]

Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:35 


Son Dakika

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