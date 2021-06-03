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Solunum cihazına bağlı olan 15 yaşındaki Zeynep, akciğer nakliyle yaşama tutundu - Son Dakika

Solunum cihazına bağlı olan 15 yaşındaki Zeynep, akciğer nakliyle yaşama tutundu

03.06.2021 11:01
Solunum cihazına bağlı olan 15 yaşındaki Zeynep, akciğer nakliyle yaşama tutundu, System.String[]

Kistik fibrozis hastalığı nedeniyle akciğerleri hasar gören ve solunum cihazına bağlı yaşayan 15 yaşındaki Zeynep Gülbade Türkaslan, akciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Kistik fibrozis hastalığı nedeniyle akciğerleri hasar gören ve solunum cihazına bağlı yaşayan 15 yaşındaki Zeynep Gülbade Türkaslan, akciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Niğde'de yaşayan Türkaslan ailesi, rahatsızlığı nedeniyle nefes almakta güçlük çeken ve solunum cihazına bağlı yaşayan kızları Zeynep Gülbade'nin tedavisi için Ankara'ya geldi.

Burada tedavi gören 15 yaşındaki Zeynep Gülbade'nin bir yıldır beklediği akciğer nakli Ankara Şehir Hastanesi'nde başarıyla yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, bazı hastalıklarda, hastanın hayatını sürdürebilmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için organ nakline ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Toplumda organ bağışının önemi konusundaki farkındalığın yeterli seviyede olmadığını ifade eden Surel, "Ne yazık ki ülkemizde insanlara hayat olacak organları toprağın altında çürütüyoruz. Halbuki Diyanet İşleri Başkanlığımızın, bu konuda dini hassasiyet gösteren vatandaşlarımızın evhamlarını ortadan kaldıracak açıklamaları var." dedi.

Surel, Türkiye'nin alanında uzman hekimlerinin ve güçlü bir sağlık altyapısına bulunduğunu söyleyerek, "Akciğer nakli çok zor bir süreç. Ülkemiz bu altyapıya ve ekiplere sahip değilken hastalar yurt dışına gidiyordu. Hem bir hastanın ülkemize maliyeti milyon dolardı. Daha sonra kıymetli ekipler ülkemizde yetiştikçe erişkin hastaların akciğer nakilleri ülkemizde yapılmaya başlandı." diye konuştu.

Hastanelerinde erişkinlerin yanı sıra çocuk hastalara da başarıyla nakil yapıldığını anlatan Surel, "Pediyatrik nakillerin ülkemizde bu derecede başarıyla yapıldığının farkında olmayan bir kitle var. Ekibimiz erişkin nakillerinde zaten çok başarılı. Ekibimizin pediyatrik nakillerde de gösterdikleri başarılarla artık yurt dışına gitme ihtiyacı duyan veya şifasının yurt dışında olduğunu düşünen bütün çocuk hastalarımızın da akciğer nakillerini ülkemizde, Ankara Şehir Hastanesi'nde yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Surel, akciğer nakli yapılan hastanın rahatsızlığı nedeniyle bir yıldır solunum cihazına bağlı yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hastamıza hayatını yeni baştan verdik. Ekibimizin emekleri sayesinde artık yeni bir hayatı, yeni bir akciğeri var. Artık bir buçuk metrelik bir hortuma bağlı yaşamıyor. Bunun bir bedeli yok ama daha önce yurt dışında bunun bedeli 1 milyon, 2 milyon dolarken buna ihtiyaç olduğu raporlarla belgelendiğinde ülkemiz gönderiyordu. Bugün artık bunlara ihtiyaç yok."

"Ülkemizde kistik fibrozis olgularında yapılmış ilk akciğer nakli"

Hastanenin Göğüs Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, organ nakilleri içinde en zorlu ve riskli olanının akciğer nakli olduğunu belirtti.

Pediyatrik akciğer naklinin ise sayılı merkezlerde yapıldığına dikkati çeken Yekeler, "Kızımız Zeynep Gülbade'ye yaptığımız nakil, ülkemizde kistik fibrozis olgularında yapılmış ilk akciğer nakli oldu. Kistik fibrozis özellikle göğüs hastalıklarına yol açar ve akciğerin tutulmasıyla birlikte nakil ihtiyacı doğar. Bu aşamadan sonra hastalarda tek çare akciğer nakli olur." bilgisini paylaştı.

Yekeler, 2013'ten beri yaptıkları akciğer nakillerini, çocuk yaş grubunda başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Ülkemizdeki birçok akciğer nakli bekleyen çocuklarımıza bu anlamda derman olabilmek, nefes olabilmek hedefimiz, ümidimiz." ifadesini kullandı.

Organın donörden alınarak hastaya ulaştırılmasında ve ameliyat aşamasında ciddi bir planlama ve emek olduğuna işaret eden Yekeler, "Bu operasyona yaklaşık 16 kişilik bir ekip katılıyor ve bu 16 kişi yaklaşık 18 saatlik süreç boyunca operasyonda aktif rol alıyor." dedi.

Hastanenin Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Cinel, genetik geçişli bir hastalık olan kistik fibrozisin, Türkiye'de akraba evliliği sık olduğu için daha fazla görüldüğünü belirtti.

Hastalık dolayısıyla meydana gelen genetik bozuklukların hastaların akciğerlerindeki sıvıyı, balgamı atmalarını sağlayan molekülde bozukluğa neden olduğunu kaydeden Cinel, şu bilgileri paylaştı:

"Hastalar akciğerlerinden balgamı atamadıkları için bronşların içinde bunlar birikiyor ve sıkça enfeksiyonlar olmaya başlıyor. Bu durum bebeklik döneminden ileri yaş gruplarına kadar giderek akciğere hasar vermeye başlıyor. Maalesef bir gün kronik solunum yetmezliği meydana geliyor, önce oksijen ihtiyacı oluyor sonra ventilatör desteği gerekiyor ve en sonunda akciğer nakli ihtiyacı doğuyor."

Cinel, naklin ardından hastaların akciğerle ilgili sorunları bir daha yaşamadıklarını kaydetti.

"Herkese organ bağışında bulunmalarını tavsiye ediyoruz"

Zeynep Gülbade'nin annesi Selma Türkaslan da kızının doğduğundan beri kistik fibrozis hastalığıyla mücadele ettiğini, bir yıldır da oksijen ihtiyacı olduğunu anlattı.

Kızı için bu süreçte nakil beklediklerini ifade eden Türkaslan, şunları kaydetti:

"Kızım bir yıl boyunca oksijen makinesine bağlı kaldı, evde kendi ihtiyaçlarını bile göremiyordu, yanında mutlaka birisi olması gerekiyordu. Bir yıl sonra çok şükür nakil çıktı. Bize organını bağışlayan kardeşime Allah rahmet eylesin, Allah ondan razı olsun. Buradan herkese organ bağışında bulunmalarını tavsiye ediyoruz."

Solunum cihazına bağlı olan 15 yaşındaki Zeynep, akciğer nakliyle yaşama tutundu
Solunum cihazına bağlı olan 15 yaşındaki Zeynep, akciğer nakliyle yaşama tutundu
Solunum cihazına bağlı olan 15 yaşındaki Zeynep, akciğer nakliyle yaşama tutundu

Şehir Hastanesi, Türkiye, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Solunum cihazına bağlı olan 15 yaşındaki Zeynep, akciğer nakliyle yaşama tutundu - Son Dakika


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