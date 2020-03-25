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Solunum cihazlarında ilave gümrük vergisi kaldırıldı
7 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazları ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazları ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı.
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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