Solunum cihazlarının ihracının ön izne bağlanmasına ilişkin Karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Solunum cihazlarının ihracının ön izne bağlanmasına ilişkin Karar Resmi Gazete'de
1 saat önce
Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi.
Kararda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri), Hasta Devreleri (Anestezi\ Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklendi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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