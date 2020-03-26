Solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi - Son Dakika

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Solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi
36 dakika önce
SOLUNUM cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
SOLUNUM cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri), Hasta Devreleri (Anestezi Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:19 Kaynak: DHA
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