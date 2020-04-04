Solunum cihazlarının ilk partisi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaştı - Son Dakika
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Solunum cihazlarının ilk partisi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaştı

6 saat önce

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığında Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeliyle inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi için, Koronavirüs (COVID-19) tedavisinde fark oluşturan 155 adet ventilatör yoğun bakım solunum cihazı, Avrupa Birliği kısıtlamalarına rağmen özel bir...

Solunum cihazlarının ilk partisi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaştı, System.String[]

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığında Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeliyle inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi için, Koronavirüs (COVID-19) tedavisinde fark oluşturan 155 adet ventilatör yoğun bakım solunum cihazı, Avrupa Birliği kısıtlamalarına rağmen özel bir güzergah belirlenerek 3 TIR ile Türkiye'ye getirildi.


Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi üçte birlik bölümü olan A ve D Blok'u Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla COVID-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırıldı. Hastanenin ilk etabı, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 20 Nisan 2020'de hizmete açılacak.


Planlanan açılış tarihinden 1 ay önce hizmete girecek A ve D Blok Bölümü dış ortamdan tamamıyla izole edilerek, en ileri teknolojilerle donatılıyor. Bu kapsamda kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 TIR ile Türkiye'ye ulaştı. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne zorlu şartlarda ve özel güzergah belirlenerek nakledilen C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan'da hastanede tedavisine başlanacak COVID-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor.


Akıllı solunum cihazları hazır


Teslim alınan ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle COVID-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek. Bununla birlikte, otomatik ventilasyon özelliğiyle hastanın stabilitesi bozulmadan başka birimlere transferleri sağlanabilecek.


Ventilatör cihazları, COVID-19'da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun ventilasyonu sağlıyor. Cihazların sahip olduğu otomatik ventilasyon modlarıyla hastaların solunum durumuna özel, en uygun ve güvenli ventilasyon sağlanarak hastanın cihaza bağlı kalma süresi kısaltılıp iyileşme fazına hızlı geçişi kolaylaşıyor. Cihaz, hekimin yapmak zorunda kaldığı birçok rutin ayarı otomatik olarak yaptığı gibi, cihazda oluşacak alarm sayısıyla birlikte hekimin cihaza müdahale sayısı da azalıyor.


COVID-19'la tam donanımlı mücadele


Bin 700 yatak kapasitesine sahip olacak A ve D Blok'ta toplam; 155 adet Solunum Cihazı, 1.275 adet Hasta Başı Monitörü, 445 adet Defibrilatör, 185 adet EKG cihazı, 1.700 adet Hasta Yatağı,


150 Acil Muayene Yatağı. Ayrıca temizlik, taşıma, yemek ve atık hizmetleri ile HBYS ve görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti gibi hastanenin ihtiyaç duyacağı temel hizmetler tedavi süreçleri için hazır hale getirilecek ve sağlık hizmetleri kesintisiz desteklenecek. - İSTANBUL

Şehir Hastanesi, Ventilatör, Başakşehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:27 Kaynak: İHA

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