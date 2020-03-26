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Solunum desteği cihazlarının ihracı izne bağlandı
6 saat önce
Solunum desteği olarak kullanılan bazı tıbbi cihazların ihracı Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlandı.
Solunum desteği olarak kullanılan bazı tıbbi cihazların ihracı Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ticaret Bakanlığı'nın, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğiyle, bu tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:08 Kaynak: DHA
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