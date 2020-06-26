"Solunum egzersizleri nefes darlığını azaltır" - Son Dakika

"Solunum egzersizleri nefes darlığını azaltır"

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, "Solunum egzersizleri Kovid-19 geçiren hastalarda nefes darlığını azaltır, yaşam kalitesini arttırır, kaygı ve depresyonu engellemeye yardımcı olur.

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, "Solunum egzersizleri Kovid-19 geçiren hastalarda nefes darlığını azaltır, yaşam kalitesini arttırır, kaygı ve depresyonu engellemeye yardımcı olur." dedi.

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Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi fizyoterapisti Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün doğrudan akciğerleri olumsuz etkilediğini anımsattı.

Bu hastalığın akciğerlerde oksijen kapasitesini düşürdüğü gibi, nefes darlığına da neden olduğunu belirten Pehlivan, solonum sıkıntısının düzenli nefes egzersizleri ile giderilebileceğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan kişilerin daha sağlıklı nefes alabilmesi için nefes egzersizleri yapması gerektiğini aktaran Pehlivan, her gün 10 dakika yapılabilecek egzersizler ile hastalığı atlatan kişilerin nefes alış-verişlerinin düzene girebileceğini kaydetti.

Pehlivan, koronavirüsün öncelikle akciğerleri hedef alıp solunum sistemiyle ilgili ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sağlıklı bireylerin enfekte olmadan önce akciğerlerinin buna biraz daha hazırlıklı olabilmesi, enfeksiyonu geçirerek iyileşip evine dönenen bireylerin de azalan akciğer kapasitelerinin arttırılmasına destek olmak, rahat nefes alıp vermelerini sağlamak ve bu sayede akciğerlerini yeterince oksijenlenmesini sağlamak önemlidir. Akciğer sağlığımızın gelişmesi ve solunum işlevlerimizin iyileşmesi için durumuz düzgün solunum kaslarımız kuvvetli ve akciğerlerimize alabildiğimiz hava miktarı fazla olmalıdır. Tüm bunlar doğru nefes almayı öğrenmek ve solunum egzersizlerini düzenli olarak yapmakla mümkündür."

Egzersize başlamadan önce rahat nefes alınabilecek bir pozisyona geçilmesi gerektiğini bildiren Pehlivan, nefes egzersizlerinin nasıl yapılabileceğini şu şekilde anlattı:

"Bir sandalyede arkamıza yaslanarak oturabilir ya da yüksek yatış pozisyonunda dizlerin altına yastık koyarak uzanmalıyız. İlk olarak göğüs kafesimizin tabanını oluşturan kubbe şeklindeki diyafram kasını çalıştırmak için diyafragmatik solunumdan başlanmalıdır. Bir elimiz göğüsümüze, diğer elimizi ise kaburgaların bittiği noktaya yerleştirerek, burnumuzdan çiçek koklar gibi nefes alırken, göğüsümüzdeki elde bir hareket olmadığını, alttaki elimizin öne doğru yer değiştirdiğini gözlemlemeliyiz. Nefesi 2-3 saniye tuttuktan sonra muma üfler gibi yavaşta dudaklarımızı büzerek boşaltıyoruz.

İkinci olarak segmental solunum öğrenip akciğerlerimizin tepe, yan, alt ve arka bölümlerinin de oksijenlenmesini sağlamayız. Dikkat etmemiz gereken şey nefesi ellerimizi yerleştireceğimiz bölgeye almak olmalıdır. Solunum egzersizlerini solunuma yardımcı omuz kaslarını da kullanarak mümkün. Bunun için de burnumuzdan nefer alırken her iki kolumuzu düz bir şekilde başımızın üzerine doğru kaldırıp nefesimizi boşaltırken de tekrar indiriyoruz. Bu sayede daha büyük bir nefes alıp akciğerlerimizi daha fazla havayla doldurmuş oluruz."

Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak da akciğerlerimizde var olabilecek sekresyonları uzaklaştırmaya yardımcı olan huffing tekniği de önemli. Ellerimizi göğüs kafesimizin yan kısmına yerleştiriyoruz. Burada derin bir nefes alıp aldığımız nefesi tek seferde şiddetli bir şekilde boşaltıyoruz. Her solunum egzersizi döngüsünün sonunda 2 kez huffing yaparak sekresyonları hareketlendirmiş ve vücuttan atımını kolaylaştırmış oluruz.

Solunum egzersizleri kovid-19 geçiren hastalarda nefes darlığını azaltır, yaşam kalitesini arttırır, kaygı ve depresyonu engellemeye yardımcı olur. Günde 3-4 defa 10 dakika ayrılacak bir egzersiz döngüsü yeterli olacaktır. Ancak bu egzersizlerin ağır pnömonisi olan hastalar için uygun olmadığı unutulmamalıdır."

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Solunum egzersizleri nefes darlığını azaltır' - Son Dakika

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