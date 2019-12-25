Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı (2) - Son Dakika

AĞABEYİNİN MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kronik solunum yetmezliği hastalığı olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Su Şahinoğulları (1) için Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede anne Selin Karadğ, dede Ertan ve anneanne Gülçin Karadağ, güçlükle ayakta durabildi. Su Şahinoğulları'nın cenazesi, kılınan namazın ardından 4 yaşındayken, aynı hastalıktan hayatını kaybeden ağabeyi Doruk'un mezarının yanında toprağa verildi.

Hasan BOZBEY/BURSA,