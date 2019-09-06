SOM B-2: Atış testi başarılı olan Türkiye'nin seyir füzesinin özellikleri neler?

Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. F-4 tipi bir savaş jetinden atılan füze dar alanda önceden belirlenmiş beton sığınak hedefini tam isabetle vurdu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.