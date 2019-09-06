SOM B-2: Atış testi başarılı olan Türkiye'nin seyir füzesinin özellikleri neler?
1 saat önce
2: Atış testi başarılı olan Türkiye'nin seyir füzesinin özellikleri neler?
SOM B-2: Atış testi başarılı olan Türkiye'nin seyir füzesinin özellikleri neler?
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:15
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