Son Dakika Haberleri: SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu
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SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin ilk atış testinde hedefi başarıyla vurmasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.


"Gurur günümüz"


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Gurur günümüz! Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi."


"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu"


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin atış testine ilişkin görüntüyü de paylaştı. - ANKARA

Mustafa Varank, İsmail Demir, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu
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