Son Dakika Haberleri: SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
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SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi."

Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:

"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı."

Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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