Son Dakika Haberleri: Soma 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
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Soma 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen spor müsabakaları ile son buldu.

Soma 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali sona erdi, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen spor müsabakaları ile son buldu.

13 Eylül'de başlayan ve bu yıl 16.sı düzenlenen geleneksel Soma Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde okullar arası Dart ve Bocce spor müsabakalarının finalleri ve festival kapsamında düzenlenen Kick Box turnuvasının finali yapıldı.

Soma Zaferspor Kulübü ve Soma Belediyesi iş birliği ile Soma Cengiz Topel Meydanında kurulan ringde düzelenen Kick Box finalini izleyen Somalılar büyük heyacan yaşadı. Final sonunda derece giren sporculara ödül verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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