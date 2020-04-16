Soma Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine siperlikli maske desteği - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Soma Temsilciliği, Soma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) işbirliği ile Soma Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine siperlikli maske desteğinde bulundu.

Sendikanın ilçe temsilcisi Bekir Çakmak, yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak ve korumak için Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanları için hazırlanan siperlikli maskeleri Başhekim Zafer Bingöl'e teslim ettiklerini belirtti.

Başhekim Bingöl de kurum çalışanlarını düşünerek destek olma çabası içinde olan sendika temsilcilerine teşekkür etti.