Son Dakika Haberleri: Soma Akıllı Sütyen Ces 2019, Bluetooth Sütyen Dünyasına Geldi

Soma Akıllı Sütyen Ces 2019, Bluetooth Sütyen Dünyasına Geldi

49 dakika önce

Soma Akıllı Sütyen, Yanlış Boy Alma Derdine Son Veriyor Soma Akıllı Sütyen CES 2019, Soma, Bluetooth'u sütyen dünyasına getiriyor.

Soma Akıllı Sütyen Ces 2019, Bluetooth Sütyen Dünyasına Geldi, System.String[]
Soma Akıllı Sütyen, Yanlış Boy Alma Derdine Son Veriyor


Soma Akıllı Sütyen CES 2019, Soma, Bluetooth'u sütyen dünyasına getiriyor.

Somainnofit sütyen kadınların yalnızca gerçek sütyen ölçüsünü belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün. Kumaşın üzerinde yatay olarak uzanan dört dikiş şeridi,  göğüs altı kenarı boyunca parlak kırmızı bir çizgiyle devam eden siyah bir spor-sütyen tarzı bir giysidir. Şeritler, sütyenin arkasında, Bluetooth ve ölçüm sensörü ile donatılmış turuncu bir dikdörtgende buluşuyor.

Soma Akıllı Sütyen, kullanıcının doğru sütyen ölçülerini bulmak için elbette akıllı telefonlarda bulunacak bir uygulamaya bağlanır. Somainnofit, 8 Ocak'tan itibaren Soma'nın web sitesinde ve 23 Ocak'taki mağazalarda satışta olacak. Fiyatı ise 25 dolardan başlıyor.

Somainnofit normalde tek bir ölçüm bandı şeridiyle çözülen bir problem için ileri teknoloji bir çözümdür. Ancak Soma Başkanı Mary van Praag, ölçüm bandı çözümünün çoğu kadın için yeterli olmadığını iddia ediyor. Bu yüzden kadınların yüzde 75 ila 80'inin yanlış boyutta sütyen taktığını söylüyor.

CES 2019 haberleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35 Kaynak: Teknotalk.com

Soma, Teknoloji
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