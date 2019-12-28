Soma Belediye Başkanı Ali Tulup 2019'u değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma Belediye Başkanı Ali Tulup 2019'u değerlendirdi - Son Dakika

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup 2019'u değerlendirdi

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ali Tulup, 2019 yılında yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup 2019'u değerlendirdi, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ali Tulup, 2019 yılında yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tulup, 2019 yılı içerisinde önemli projelerin hizmete sunulduğunu ifade ederek hemşehrilerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Soma inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.


Hasta Nakil Ambulansı ve Engelli Transfer Aracı hizmeti ile birçok Somalı vatandaşa umut olduklarını, 204 ihtiyaç sahibine araç tahsis ettiklerini bildiren Tulup, Hoşgeldin Bebek Projesi ile bin 100 aileye ulaştıklarını, "Bir Nefes Sıhhat Projesi" ile de bin 500 hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını aktardı.

İlçede geçen yıl temizlik, asfalt ve kaldırım yatırımları hakkında bilgi veren Tulup, Soma'ya 2019'da 6 bin 487 metrekare büyüklüğünde 7 park alanı kazandırdıklarını aktardı.

Tulup, şunları kaydetti:

"3 bin 540 adet ağaçlandırma ve toplam 18 bin metrekare alanda çimlendirme çalışmaları yapıldı. 209 yılında yürütülen çalışmalar ile maden şehri, enerji şehri olan Soma'da yeşil alan 281 bin 98 metrekareye yükseltildi. İlçemizde şu anki kişi basına 3,46 metrekare yeşil alan düşmektedir. Soma'nın prestij projelerinden olan Sevişler Mesire Alanına yapılan 48 bin metrekare yeşil alan daha bu rakama dahil değildir. Bu da bitince 329 bin 98 metrekare yeşil alanımız olacak."

Ali Tulup, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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