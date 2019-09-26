Son Dakika Haberleri: Soma Belediyesi, 236 adet taşınmasını satışa çıkardı
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Soma Belediyesi, 236 adet taşınmasını satışa çıkardı

21 dakika önce

Soma Belediye Başkanlığı, tarla vasfındaki, arazi, zeytinlik, kavaklık, tarla ve bahçelerden oluşan 236 adet taşınmazın satılması için ön başvuru ilanına çıktı.

Soma Belediyesi, 236 adet taşınmasını satışa çıkardı, System.String[]

Soma Belediye Başkanlığı, tarla vasfındaki, arazi, zeytinlik, kavaklık, tarla ve bahçelerden oluşan 236 adet taşınmazın satılması için ön başvuru ilanına çıktı.

Soma Belediye Başkanlığı resmi sitesinden yayınlanan ilanda, belediyeye ait kırsal mahallelerdeki tarımsal arazilerde, tarım üretiminin ve ürün verimliliğinin artırılması ile bu alanların ekonomiye kazandırılması amacıyla 236 adet taşınmasın satışa çıkarıldığı duyuruldu.

İlanda, ön başvuru için müracaatların Soma Belediyesi Emlak Servisi Müdürlüğü'ne ve 444 1 891 numaralı telefona yapılması belirtildi.

Soma Belediyesi, Soma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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