Son Dakika Haberleri: Soma Belediyesi arazileri satışa çıkardı
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Soma Belediyesi arazileri satışa çıkardı

29 dakika önce

Soma Belediyesi mülkiyetindeki tarla vasfında olan 236 adet araziyi satışa çıkardı.

Soma Belediyesi arazileri satışa çıkardı, System.String[]

Soma Belediyesi mülkiyetindeki tarla vasfında olan 236 adet araziyi satışa çıkardı. Belediyede satışa çıkarılan araziler için ön talep başvuruları alınmaya başlandı.


Soma Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden 236 arazi satışı için belediyeden ön talepler alınmaya başlandı. İhale tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken satış öncesi haberdar olmak isteyen vatandaşlar da belediyede ön talep başvurusunda bulunmaya başladı. Soma Belediyesi bu satışlarla kullanılmayan arazileri üretime kazandırmayı hedefliyor.


Soma Belediyesine ait Soma'nın birçok mahallesinde (köylerde) bulunan tarıma elverişli arazilerin vatandaşlar tarafından daha verimli bir şekilde kullanılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda vatandaşların hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisi katkı sağlanması için bu arazilerin satışa çıkarıldığı ifade edildi. - MANİSA

Soma Belediyesi, Soma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:41 Kaynak: İHA
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