Soma Belediyesi Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi, hizmete girdi - Son Dakika

Soma Belediyesi Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi, hizmete girdi

Soma Belediyesi tarafından kurulan Kadın ve Aile Danışma Merkezi hizmete sunuldu.

Soma Belediyesi tarafından kurulan Kadın ve Aile Danışma Merkezi hizmete sunuldu. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı açıklamada, tüm kadınların danışma merkezine ihtiyaç duydukları anda başvurabileceğini kaydetti. Kadınların hayatın her alanında değer görmesi gerektiğini vurgulayan Tulup, "Soma'da kadınlar hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmeyecek, tüm sorunlarına bu merkezimizde cevap bulabilecekler. Onların rahat ve refah içerisinde yaşamaları için çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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