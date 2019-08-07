Soma Belediyesi kurban atıkları için, 11 bin poşet dağıttı
1 saat önce
Soma Belediyesi, muhtarlıklara, kurban kesecek vatandaşlara dağıtılmak üzere 11 bin atık poşeti teslim etti.
Soma Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:33 Kaynak: AA
, muhtarlıklara, kurban kesecek vatandaşlara dağıtılmak üzere 11 bin atık poşeti teslim etti.
Soma Belediye Başkanı Ali Tulup
, yaptığı açıklamada, kurban atıklarının bertarafının çevre sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Tulup, vatandaşların poşetleri muhtarlıklar aracılığıyla temin edebileceğini ifade etti.
Somalıların Kurban Bayramı
'nı tebrik eden Tulup, Kurban Bayramı süresince temizlik ekiplerinin çalışmalara aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.
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