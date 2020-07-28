Soma Belediyesi kurban atıkları için 13 bin poşet dağıttı - Son Dakika

Soma Belediyesi, muhtarlıklara, kurban kesecek vatandaşlara dağıtılmak üzere 13 bin atık poşet teslim etti.

Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, kurban atıklarının bertaraf edilmesi ve çevre sağlığının korunması amacı ile kırsal mahalleler başta olmak üzere muhtarlıklara çöp poşeti dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ali Tulup yaptığı açıklamada, vatandaşların poşetleri muhtarlıklar aracılığıyla temin edebileceğini ve Kurban Bayramı süresince temizlik ekiplerinin çalışmalara aralıksız devam edeceğini belirtti.