Soma Belediyesinden sağlık çalışanlarına lokum ikramı - Son Dakika

Soma Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına lokum ikram etti.

Soma Belediyesi Başkanı Ali Tulup, devlet hastanesi ve ağız diş sağlığı hastanesini ziyaret etti.

Hastane yöneticileriyle görüşen Tulup, ziyaretlerinin ardından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 600 paket lokumu başhekimlere teslim etti.

Sağlık çalışanlarının bütün enerjilerini salgına harcadıklarını belirten Tulup, "Göstermiş oldukları fedakarlık için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.