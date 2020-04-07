Soma Belediyesinden sağlık çalışanlarına lokum ikramı - Son Dakika

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Soma Belediyesinden sağlık çalışanlarına lokum ikramı
6 saat önce
Soma Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına lokum ikram etti.
Soma Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına lokum ikram etti.
Soma Belediyesi Başkanı Ali Tulup, devlet hastanesi ve ağız diş sağlığı hastanesini ziyaret etti.
Hastane yöneticileriyle görüşen Tulup, ziyaretlerinin ardından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 600 paket lokumu başhekimlere teslim etti.
Sağlık çalışanlarının bütün enerjilerini salgına harcadıklarını belirten Tulup, "Göstermiş oldukları fedakarlık için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:36 Kaynak: AA
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