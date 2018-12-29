Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri Avrupa Çapında Film Oldu

Avrupa kentlerini ve kentsel ekosistemlerini,geleceğin akıllı kentlerine dönüştürecek sistemik, entegre ve yaygınlaştırılabilir bir 'strateji' hedefiyle hayata geçen AB projesi CityFied, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ile ilgili kısa film çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yaygınlaştırılan ve 236 aboneden 10 binin üzerinde aboneye ulaşan sistem, Avrupa'da örnek gösterilmeye başladı. Proje kapsamında çekilen kısa filmde, Avrupa'da birçok ailenin ekolojik sisteme zararı olmasına rağmen odun ve kömürle ısındığı, buna karşın Soma'daki bölgesel ısıtma sistemlerinin örnek bir proje olduğu öne çıkarıldı.

Hedef Soma'nın Tamamını Isıtmak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Soma'da bölgesel ısıtma sistemlerine büyük yatırım yaptıklarını ve an itibariyle ilçenin üçte birinin bu sistemle ısıtıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Bu önemli projede 10 bin 178 aboneye ulaştığımızı belirtmek istiyorum. Avrupa'da da ses getiren bu önemli projeyle Soma'mızın kendi öz kaynaklarıyla ısınması noktasında 217 milyon lira gibi bir yatırım yaptık. Hedefimiz, Soma'nın tamamını bölgesel ısıtma sistemleriyle ısıtmak. Bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.