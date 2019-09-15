Soma'da 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali sürüyor
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Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerle devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:54 Kaynak: AA
Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerle devam ediyor.
Festivalin 3. gününde, Darkale Mahallesi'nde Soma Doğa Sporları Kulübü (SODOS) ve Soma Belediyesi iş birliği ile yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, büyük bir Türk bayrağı açıldı.
Yürüyüşe katılanlar üç kilometrelik parkurun sonunda Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından karşılandı.
Katılımcılara ikramda bulunuldu.
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