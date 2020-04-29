Soma'da 2 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Soma'da 2 apartman karantinaya alındı
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Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesi'nde 15 Nisan'da başlatılan ve bugün sona ermesi beklenen karantina süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesi'nde 15 Nisan'da başlatılan ve bugün sona ermesi beklenen karantina süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Manisa Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan karantina uygulamalarına devam ediyor. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Zeytin Sokak No: 13 ve İnönü Mahallesi Kutup Sokak No: 11 adreslerinde bulunan 2 apartmanda 29.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Ayrıca ilimiz Alaşehir ilçesi Caberfakıllı Mahallesi'nde 15.04.2020 tarihi itibariyle başlatılan 14 günlük karantina uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 05.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:04 Kaynak: İHA
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