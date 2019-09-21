Son Dakika Haberleri: Soma'da 200 kişi bin 300 kilogram çöp topladı
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Soma'da 200 kişi bin 300 kilogram çöp topladı

38 dakika önce

Dünya Temizlik Günü kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşlı, engelli ve çocukların da katılımı ile temizlik etkinliği düzenlendi.

Soma'da 200 kişi bin 300 kilogram çöp topladı, System.String[]

Dünya Temizlik Günü kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşlı, engelli ve çocukların da katılımı ile temizlik etkinliği düzenlendi.

21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde dünyada 157 ülkede, Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak Soma Sevişler Baraj Göleti çevresinde, Soma Doğa Sporları Kulübü, Soma Belediyesi Kent Konseyi iş birliği ile vatandaşların, çocukların, huzur evi sakinlerinin ve engellilerin katılımı ile temizlik yapıldı.

Soma Belediyesi Kent Konseyi ve Soma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Alioğlu yaptığı açıklamada, etkinliğin Let's Do It hareketi öncülüğünde tüm dünya ile eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi.

Açıklamasında temizlik etkinliğine, görevliler hariç 200 Somalı vatandaşın katıldığını ifade eden Alioğlu, "Doğa Sporları Kulübü olarak bu etkinliği organize ettik. Bizim doğaya doğanın bize ihtiyacı var. Çevre bilincini genç kuşaklara aktarmalıyız. Bugün burda aralarında Huzurevi Sakini yaşlılarımız ile Soma Spastik Engelliler Derneği üyesi engelli bireylerimizin de bulunduğu vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle harika bir işe imza attık. Ayrıca aramızda maden şehidi ailelerimiz de var. Özellikle engelli ve yaşlılarımız engellerini aşıp bizimle birlikte yorulmadan çöp topladılar. 3 saat boyunca sıcak havaya rağmen doğa gönüllülerimiz ile birlikte 376 büyük çöp poşeti, 1 ton 300 Kg. çöp topladık. Bu doğa harikası eşsiz Sevişler Barajı çevresi tertemiz oldu. Katılan herkese destek veren başta soma Belediyesi ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa, Soma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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